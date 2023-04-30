ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

انقلاب سيارة ربع نقل وإصابة سائقها أعلى دائري القوس الغربي بالوراق

أرشيفيه
أرشيفيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة جبنة أعلى دائري القوس الغربي اتجاه المريوطية بدائرة قسم شرطة الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني مندور، رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث مروري ووجود مصاب أعلى دائري القوس الغربي اتجاه المريوطية بدائرة القسم، وبالانتقال والفحـــص تبين أنه أثناء سير سيارة ربع نقل محملة جبنة اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة، وانقلاب السيارة ونتج عن الحادث إصابة قائد السيارة جرى نقله إلي مستشفى الوراق لتلقي العلاج اللازم.

 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

بمديرية أمن الجيزة انقلاب سيارة ربع نقل حادث انقلاب سيارة ربع نقل حادث انقلاب سيارة شمال محافظة الجيزة مباحث قسم شرطة الوراق مديرية امن الجيزة محافظة الجيزة وقوع حادث مروري قسم شرطة الوراق قلاب سيارة ربع نقل