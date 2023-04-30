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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

أشرف عطية يتابع مشاركة فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية فى احتفالات تحرير سيناء

فرقة أسوان الدولية
فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية فى إحتفالات تحرير سيناء
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تابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، مشاركة فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية في احتفالات تحرير سيناء والعيد القومي لمحافظة شمال سيناء، والتي قدمت من خلالها عددا من العروض الفنية ضمن أوبريت أفراح العريش وسيناء، إعلانا بدحر الإرهاب وانتصار إرادة الدولة المصرية عليه، مع بداية عهد التنمية والنماء.
جاء ذلك ذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

جدير بالذكر، خلال فعاليات الأوبريت الاستعراضي الغنائي أفراح العريش وسيناء الذي أقامته الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة العريش شاركت فرقة أسوان ومطروح والعريش وسوهاج والشرقية والحرية بالإسكندرية.

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فرقة أسوان الدولية للفنون الشعبية أوبريت أفراح العريش أخبار محافظة أسوان