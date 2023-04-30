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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المنفي يؤكد ضرورة استعادة وحدة الليبيين من أجل بناء دولة ديمقراطية

رئيس المجلس الرئاسي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي
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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، اليوم الأحد، ضرورة استعادة وحدة الليبيين، من أجل بناء دولة ديمقراطية، وإنهاء المراحل السياسية الانتقالية وتجديد الشرعية للمؤسسات.

وقال المنفي- في كلمته تزامنا مع إحياء ليبيا الذكرى (108) لمعركة القرضابية، التي تعتبر معركة فاصلة في تاريخ الجهاد الليبي ضد الاحتلال الإيطالي- "تمر الذكرى الثامنة بعد المائة لمعركة القرضابية التي سطر فيها الليبيون ملاحم البطولة والشرف، وتوحدت فيها رايات الجهاد الوطني شرقًا وغربًا وجنوبًا دفاعًا عن تراب الوطن"، وفقا لوكالة الأنباء الليبية.

وأضاف أنه "لا بد من إعادة بناء دولتنا الديمقراطية المدنية لإنهاء المراحل السياسية الانتقالية، وتجديد الشرعية للمؤسسات وصولًا ببلادنا وشعبنا إلى بر الأمان".

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