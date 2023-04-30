ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمصر القديمة

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بمصر القديمة.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ( مالك محل سوبر ماركت - كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على ( مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية