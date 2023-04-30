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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط متهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بمصر القديمة

ارشيفية
ارشيفية
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ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى بمصر القديمة. 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام ( مالك محل سوبر ماركت - كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ) بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ويتخذ من المحل عمله وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى .


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وعُثر بحوزته على ( مبلغ مالى "عملات محلية وأجنبية" ) وبمواجهته إعترف بحيازته للمبلغ المالى المضبوط بقصد الإتجار به خارج السوق المصرفى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية

ضبط شاب الإتجار غير المشروع النقد الأجنبي بمصر القديمة