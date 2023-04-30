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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رياضة أسوان تشارك بـ 147 لاعبا فى فعاليات أولمبياد المحافظات الحدودية بمطروح

إنطلاق فعاليات الأولمبياد
إنطلاق فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية
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انطلقت فعاليات الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية في نسخته الرابعة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة على أرض محافظة مطروح خلال الفترة من ٢٩ إبريل حتى ٢ مايو ، وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان شاركت محافظة أسوان ببعثة تضم 147 لاعب فى ألعاب القوى ، والسباحة ، وكرة  الطائرة ، واليد ، والسلة ، وكرة السرعة ، وخماسى كرة القدم من البنين والفتيات ، وكرة القدم الشاطئية للبنين ، ورياضات ذوى الهمم يرافقهم ناصر سليم  وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان ، ومسئولى المديرية .

ومن جانبه أكد اللواء أشرف عطية بأن تنظيم فعاليات النسخة الرابعة للأولمبياد الرياضى لأبناء المحافظات الحدودية يأتى متواكباً مع إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوجيهاته المستمرة بتسخير كافة القدرات والإمكانيات لتعزيز مهارات شبابنا وإستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر ، مما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الإهتمام بعصب الأمة وقوتها.

لافتاً إلى أن المحافظات الحدودية تمتلك العديد من المقومات المتنوعة ليتيح المجال أمام الشباب لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية ، وهو الذى تتبناه وزارة الشباب والرياضة لتحويل التوجيهات الرئاسية لواقع ملموس .

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الأولمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية 147 لاعب أخبار محافظة أسوان