صبحي يتفقد المنشآت الرياضية بالبحيرة

تفقد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، صباح اليوم الأحد، المنشآت الشبابية والرياضية بمحافظة البحيرة، والتي استهلت بنادي المعدية الرياضي.

حيث افتتح الوزير رفقه قيادات الوزارة والمحافظة،حمام السباحة والملعب القانوني بنادي المعدية بإدارة شباب ادكو، المُقام علي مساحة 13 ألف و200 متر مربع، ويخدم عدد أكثر من 50 ألف نسمة، ووضع حجر الأساس للمجرى الدولي للعبة الكاياك والكانوي وحضور مهرجان الألعاب المائية ببحيرة المعدية بأدكو.

وجدد وزير الشباب والرياضة تأكيده علي الإهتمام والعمل علي زيادة الإنشاءات الشبابية والرياضية والاستثمارية في مختلف محافظات الجمهورية، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الخدمات الشبابية والرياضية التي يتم تقديمها لأبناء المجتمع، وأيضا تقليل العبء عن كاهل الدولة من أجل القدرة على تطوير مختلف القطاعات الأخري، والذي يتم بالشراكة مع مختلف الجهات من القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ولفت وزير الشباب والرياضة إلي أهمية المشروعات الاستثمارية في المجال الشبابي والرياضي، مشيرًا إلى أن الوزارة حققت العديد من الإنجازات التي تتضمن برامج وأنشطة شبابية ورياضية، وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة، والمشروعات الإنشائية والطرح الاستثماري.

وأوضح الوزير أنه جارى خلال الفترة الراهنة افتتاح العديد من مشروعات التطوير بالأندية ومراكز الشباب والتى قامت الوزارة بتنفيذها بجانب مشروعات الطرح الاستثمارى بمراكز الشباب تفعيلاً للإدارة الاقتصادية لها حيث شهدت مراكز الشباب العديد من المشروعات الجديدة على مستوى البنية التحتية بها بشكل يلبى احتياجات الأعضاء.

وتشمل جولة الوزير بالبحيرة اليوم، وضع حجر الأساس للمجري المائي للكياك والكانوي، افتتاح مركز شباب السلام بالابعادية، افتتاح حمام سباحة بمركز شباب الرحمانية، تفقد أعمال التطوير بمركز شباب الحرية، افتتاح الأعمال التطويرية بنادي ألعاب دمنهور ووضع حجر الأساس للصالة المغطاة بالنادي، وحضور ختام منتدي الحوار الوطني بحضور 1000 شاب وفتاة بمجمع دمنهور الثقافي.

رافق الوزير خلال جولته التفقدية بمحافظة البحيرة، اللواء إسماعيل الفار رئيس قطاع الشباب، اللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، الدكتور أشرف البجرمي رئيس الإدارة المركزية للإنشاءات الشبابية والرياضية، الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، ولفيف من قيادات الوزارة والقيادات التنفيذية والشعبية والتشريعية بالمحافظة.