"تضامن الغربية": دعم 2800 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة الغربية، دعم 2800 أسرة من الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بجميع مراكز المحافظة، وذلك من خلال تسليم مشاريع تمكين اقتصادى متنوعة وذلك بالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأشار أحمد عبدالمتجلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، أن هذه المشروعات مابين بقاله وخضروات وفواكه ، وبيع قطع غيار وإصلاح موتسيكلات وترسيكلات ،وملابس وأحذية ،وبقاله، ووش تغيير زيوت وإصلاح كاوتش ، وخردوات ومكواة بخار ،وورش تصنيع وبيع نجارة ،ومجمدات وخضروات ،وخياطه وبيع ملابس ومفروشات.

وأوضح، أن هذا يأتى في إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة الغربية وجمعية الأورمان، وانطلاقا من الحرص على الاهتمام بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر إستحقاقاً من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، لافتا أن الهدف من هذه المشروعات التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجًا ، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد لتوفير حياة كريمة مستدامة للمواطنين على مستوى المحافظة .