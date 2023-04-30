مسئول عسكري فلبيني يحذر "جبهة تحرير مورو الإسلامية" من الاستمرار في العنف

الأحد 30/أبريل/2023 - 11:50 ص

حذر مسؤول بارز بالجيش الفلبيني، مقاتلي "جبهة تحرير مورو الإسلامية" من الاستمرار في أعمال العنف بقرى مقاطعة "ماجوينداناو ديل سور".

وقال آمر فرقة المشاة السادسة بالجيش والقائد المركزي لقوة المهام المشتركة الميجور جنرال ألكس ريليرا، في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية، اليوم /الأحد/ - إن الحكومة تستنفد كل آليات السلام لحل الصراع ولا ترغب في المزيد من تصعيد العنف الذي أضر بالمدنيين بشكل كبير.

ويعتقد مسؤولون حكوميون أن العداء بين كتيبتين بالجماعة هو سبب اندلاع أعمال العنف بقرى المقاطعة الأحد الماضي.

وأجلت السلطات أكثر من 11 ألف شخص جراء العنف الذي تسبب أيضا في احتراق 17 منزلا.