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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

شكري يتوجه إلى عمان للمشاركة في اجتماع التعاون بين مصر والأردن والعراق

دول مجلس التعاون
دول مجلس التعاون الخليجي
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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول الأوضاع السورية.

وعرضت قناة “إكسترا نيوز” الإخبارية تقريرا أفاد بأن هذا الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية منبثق من دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق، والذي سبق عقده في جدة في 14 من أبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

وأفاد التقرير بأن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، صرح بأنه من المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما في ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السوري الشقيق في تجاوز محنته.

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