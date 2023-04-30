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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على أخطر تاجرة مخدرات بروض الفرج وبحوزتها كيلو هيروين

أرشيفيه
أرشيفيه
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ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على أخطر تاجرة مخدرات بمنطقة روض الفرج، وبحوزتها كيلو هيروين.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة قيام ( إحدى السيدات " لها معلومات جنائية " - مقيمة بدائرة القسم ) بمزاولة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من الشقة سكنها وكراً لمزاولة نشاطها الإجرامى .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة سكنها، وضبط بحوزتها ( كمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – مبلغ مالى  2 ميزان حساس - هاتف محمول ) وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمادة المخدرة بقصد الإتجار والهاتف المحمول بقصد التواصل مع عملائها والميزان بقصد وزن المادة المخدرة ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطها الإجرامى.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 80,000 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الاتجار بالمواد المخدرة المواد المخدرة بمديرية أمن القاهرة للمواد المخدرة كمية من مخدر الهيروين قسم شرطة روض الفرج مديرية أمن القاهرة