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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

عشرات المُستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى بقيادة الحاخام المتطرف يهودا جليك

يهودا جليك
يهودا جليك
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اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين اليوم /الأحد/ باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية شرطة الاحتلال. 

وقال شهود عيان، إن عشرات المُستوطنين يتقدمهم الحاخام وعضو الكنيست السابق المتطرف يهودا جليك، اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، واستمعوا إلى شرح حول "الهيكل" المزعوم.

وتواصل شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية، ودققت فيها.

وتتواصل الدعوات المقدسية لتكثيف الرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى ومصلى باب الرحمة؛ لإفشال مخططات الاحتلال ضده.

ويشهد المسجد الأقصى يوميا عدا يومي الجمعة والسبت، سلسلة من الاقتحامات المتتالية من المُستوطنين، بحماية شرطة الاحتلال، في محاولة لفرض السيطرة الكاملة على المسجد، وتقسيمه زمانيًا ومكانيًا، كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة "الخليل"، الواقعة جنوب الضفة الغربية.

المستوطنين الإسرائيليين المسجد الأقصى يهودا جليك