رئيس أوزبكستان يدلي بصوته في الاستفتاء على الدستور الجديد

الأحد 30/أبريل/2023 - 11:29 ص

أدلى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائييف مع أفراد أسرته بأصواتهم في مركز الاقتراع رقم 59 بالعاصمة طشقند، وذلك في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وكان الناخبون الأوزبك بدأوا منذ الصباح الباكر الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي في التوافد إلى مراكز الاقتراع البالغ عددها 10 آلاف و703 آلاف مركز على مستوى الجهورية للاستفتاء على الدستور الجديد لأوزبكستان.

ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد 19 مليونا و722 ألف ناخب من إجمالي عدد السكان البالغ 36 مليون نسمة، فضلا عن السماح لنحو 307 آلاف و895 ألف أوزبكي يعيشون خارج البلاد، أن يصوتوا في 55 لجنة انتخابية في السفارات والمكاتب التمثيل الدبلوماسية في 39 دولة في الخارج.

وفي السياق ذاته، أدلت تنزيلا ناربايفا رئيسة مجلس الشيوخ في أوزبكستان بصوتها في الاستفتاء على الدستور الجديد.

وتم تخصيص 100 مجموعة من المتطوعين في مراكز الاقتراع للرد عليى تساؤلات الناخبين حول مواد الدستور الجديد.

جدير بالذكر أن مواد الدستور الجديد زادت من 128 مادة إلى 155 مادة، وتتضمن مواد خاصة بدعم الطبقات الهشة ومنخفضة الدخل والتعليم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والحد من عدم المساواة الاجتماعية والعمل على خفض معدلات الفقر وضمان توفير فرص العمل، وكذلك سبل تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين المناخ الاستثماري ودعم حماية الملكية ويدعم الدستور الجديد أكثر سلطات البرلمان ووضع مجلس الشيوخ كغرفة تمثل الدولة.

ويؤكد الدستور الجديد على أهمية ضمان حقوق الإنسان والحريات التي تعد على قمة هرم مسئولية الدولة والتأكيد على أن أوزبكستان دولة ذات سيادة وديمقراطية وأن المعيار الأساسي هو الحفاظ ودعم استقلالية الدولة والاستمرار في الإصلاحات من أجل الكرامة الإنسانية وضمان أولوية القانون