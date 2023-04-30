ضبط 400 طن أقماح محلية بحوزة مدير إنتاج مطحن بالبحيرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (مدير إنتاج مطحن كائن بدائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة) بإدخال القمح المحلى موسم 2023 لإنتاج الدقيق الحر دون الحصول على تصريح مسبق من الجهات المعنية بقصد الحجب عن التوريد للموسم الحالى محققاً أرباح غير مشروعة .



عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية تم إستهداف المطحن المشار إليه وأمكن ضبط المذكور لقيامه بتخزين كمية قدرها ( 400 طن أقماح محلية) محظور إستخدامها لإنتاج الدقيق الحر أثناء موسم التسويق الحالى .. وبمواجهته إعترف بما نسب إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.