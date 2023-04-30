مصدر بـ"كاف": تحقيق عاجل في أحداث شغب جماهير الترجي

فتح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحقيقا عاجلا في أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الترجي التونسي وشبيبة القبائل الجزائري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وشهدت المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت على ملعب “رادس” أحداث شغب بين جماهير الترجي والأمن التونسي الأمر الذي أدى لتأخير انطلاق الشوط الثاني من جانب حكم اللقاء.



واشتعلت الأجواء والاشتباكات من جماهير الترجي التونسي مع الأمن في الدقائق الاخيرة وقام الجمهور باشعال النيران في أحد مدرجات ملعب رادس وإلقاء المقذوفات في ارض الملعب.



وكشف مصدر بالاتحاد الافريقي لكرة القدم “كاف” أن هناك تحقيقا عاجلا في الأحداث لاتخاذ قرار رادع ضد الفريق صاحب الأرض وجماهيره.

وأضاف المصدر في تصريح لـ"البوابة نيوز" أن الحكم ومراقب المباراة رصدا في تقريرهما كل الأحداث التي وقعت وكذلك تأخر انطلاق الشوط الثاني بسبب احداث الشغب وستنظر لجنة الإنضباط في الواقعة.

وشدد المصدر على أن هناك عقوبات قوية ستصدر ضد الترجي التونسي بعد الأحداث المؤسفة، مستبعدا اعارة اللقاء أو احتساب النتيجة فوز الفريق الجزائري وتأهله لنصف النهائي.

وحسم الترجي التونسي التأهل لدور نصف نهائي بعد الفوز على شبيبه القبائل بهدفين دون رد في مجموع مباراتي ربع النهائي، عقب نهاية مباراة الإياب أمس بالتعادل بهدف بعدما سبق وحقق الترجي الفوز ذهابا بهدف في الجزائر.