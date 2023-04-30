جامعة مطروح تشارك في مؤتمر "الطفل العربي وتغيرات المناخ" بالإسكندرية

قال الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم الأحد الموافق الثلاثين من أبريل ٢٠٢٣، إن وفدًا من كلية التربية للطفولة المبكرة بالجامعة شارك في فعاليات المؤتمر الطلابي الخامس لكلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية تحت عنوان: "الطفل العربي وتغيرات المناخ"، والذي يعقد على مدار يومين في الفترة من ٢٩-٣٠ أبريل الجاري، بمجمع الأنشطة الطلابية سموحة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد الكلية، والدكتورة مروة عبد النعيم القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، والطالبات بالكلية.

وأكد الدكتور مصطفى النجار حرص الجامعة على المشاركة في مختلف الفعاليات، ومشاركة طلابها في شتى المحافل المحلية والإقليمية، وذلك في إطار سعي الجامعة الدائم نحو تقديم خدمة طلابية متميزة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سهى أمين القائم بأعمال عميد الكلية، أن طالبات الكلية شاركن في المؤتمر بثلاثة أبحاث علمية، بالإضافة إلى مجموعه من الوسائل التعليمية المتميزة.

"طفولة مطروح" تشارك في مؤتمر "الطفل العربي وتغيرات المناخ" بالإسكندرية

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