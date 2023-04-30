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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

"فتوح والسيسي" ينتظمان في التدريبات الجماعية للزمالك

فتوح
فتوح
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انتظم أحمد فتوح وعمرو السيسي ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية اليوم الأحد التي أقيمت على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

شارك أحمد فتوح وعمرو السيسي  في المران الجماعي بالكامل، و أصبح الثنائي جاهزا  للمشاركة في المباريات من الناحية الطبية عقب التعافي من الإصابة التي لحقت بهما.

وكان أحمد فتوح يعاني من إصابة بكدمة في الظهير في حين كان يعاني عمرو السيسي من إصابة في الركبة.

ويستعد فريق الزمالك لمباراة الأهلي المقبلة في السوبر المحلي، المقرر لها يوم 5 مايو المقبل في الإمارات.

 

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