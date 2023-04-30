محافظ شمال سيناء: اهتمام كبير بمشروعات التنمية المجتمعية.. فيديو

أكد اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن أي مشروعات في المحافظة تستهدف خدمتها وخدمة أهالي المحافظة، حيث يتم العمل على محاور عديدة، في إطار التنمية الشاملة في الزراعة والصناعة والتعدين ومحور التنمية المجتمعية.



وأضاف شوشة خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: " نولي رعاية خاصة لمحور التنمية المجتمعية وأهم شيء في هذا المحور توفير مياه الشرب والصرف الصحي وتوفير سكن ملائم وتوفير وإتاحة طريق مناسب".

وتابع: "نفذنا الكثير من المشروعات في محور التنمية المجتمعية ومستمرون في التنفيذ، ولكي يتم تنفيذ أي مشروع يجب أن يصدر قرار بتخصيص الأرض، حيث نتناقش في المشروعات دون أن أتدخل في التفاصيل الفنية، لكن أتناقش في مكان المشروع والعناصر الخدمية".

وأكد المحافظ: "معظم مشروعاتنا خدمية، مثل مشروعات الإسكان التعاوني بما يزيد عن 2618 شقة، كان لدينا 105 عمارة قمنا بهدمها وبنيناها من جديد لأنها كانت آيلة للسقوط في منطقة المساعيد".

