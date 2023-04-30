ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

مجلس النواب
مجلس النواب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانونمُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة كذلك تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 4 طلبات مقدمه من الأعضاء، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

وتضم الطلبات طلب النائب خالد بدوي، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكاني المطرد، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو في الانتاج السمكي.

الجلسة العامة لمجلس النواب انون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الحيوانات الخطرة الكلاب