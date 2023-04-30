بدء الجلسة العامة لمجلس النواب

بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تشهد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الـزراعـة والري والأمـن الغذائي والثـروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعيـة عـن مشـروع قــانونمُقـدم مـن النائب أحمد السجيني و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

يهدف مشروع القانون إلى وضع إطار تشريعي وقانوني للتعامل مع بعض الظواهر التي شهدها المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ذات الصلة بالتعامل مع الحيوانات الخطرة والتي تلحق الأذى بالإنسان والحيوان.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم لحيازة الكلاب غير الخطرة وإيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع الحيوانات الضالة، وكذلك وضع إطار لحمايتها ورعايتها صحياً وغذائياً يما يحقق الحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة كذلك تفويض مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة 4 طلبات مقدمه من الأعضاء، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من التدخين ومخاطره، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن الحد من هجرة الأطباء للعمل بالخارج.

وتضم الطلبات طلب النائب خالد بدوي، وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة التزايد السكاني المطرد، وطلب آخر عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تلوث النيل والبحيرات لتحقيق نمو في الانتاج السمكي.