رئيس أشمون بالمنوفية يتابع استكمال أعمال الرصف بالطريق الدائري

قام صباح اليوم خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، يرافقة محمد العباسي سكرتير عام مجلس مدينة أشمون ، والمهندسة صفاء الفوال مدير قسم المشروعات بمتابعة إستكمال أعمال الرصف بالطريق الدائري بمدينة أشمون والذي يتم رصفة بداية من ميدان الخالدين وحتي كوبري شرف وذلك بطول حوالي 1500م من الإتجاهين ،ويتم تنفيذه بواسطه شركة المدار وتحت إشراف ومتابعة قسم المشروعات بمجلس مدينة أشمون .

وأشار النمر إلى أنه في خلال الأيام القليلة القادمة سوف يتم البدء في رصف عدد كبير من الشوارع الأخرى بالمدينة ،وذلك لخدمة أهالي أشمون وتسهيل الحركة المرورية للمواطنين وللسيارات بالشوارع دون أي مشاكل أو معوقات.

من جانبه أكد النمر أن مدينة أشمون تشهد طفرة كبيرة في مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق بإعتبارة قطاع حيوي وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة، مؤكداً أن خلال أيام قليلة قادمة سيكون هناك تغييراً حقيقياً بالمدينة بعد الإنتهاء من أعمال الرصف لكافة الشوارع.