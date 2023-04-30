المدعي العام الأوكراني: مقتل 477 طفلا وإصابة 955 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

الأحد 30/أبريل/2023 - 11:04 ص

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم /الأحد/، مقتل 477 طفلا وإصابة 955 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير من العام الماضي.

وقال مكتب المدعي العام في بيان، إنه حتى اليوم 30 أبريل، تأثر أكثر من 1432 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 477 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 955 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ452 حالة، وتليها خاركييف بـ275 حالة وفي كييف 128 حالة وفي خيرسون 94 حالة.

وأوضح مكتب المدعي العام أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.