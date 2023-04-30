مستشفى أولاد صقر يستقبل عروسين مصابين في حادث سير بالشرقية

استقبل مستشفى اولاد صقر المركزي اليوم الأحد عروسين مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بأنحاء الجسد إثر تعرضهم لحادث تصادم وقع بين سيارة العروسين ودراجة بخارية توك توك.

وكان اللواء محمد صلاح مدير امن الشرقية قد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة اولاد صقر يفيد بورود إشارة من المستشفي المركزى بوصول " دينا ج ل" 21 عاما مصابة بسحجات وكدمات و" إسلام ح م" 28 عاما مصابا بجرح قطعى بالرأس وسحجات و شقيقته " لمياء" 25 عاما مصابة بسحجات وكدمات.

وتم تقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم.

وتبين من التحريات حدوث إصابة العروسين وشقيقة العريس إثر تعرضهم لحادث تصادم بين سيارة ملاكى وتوك توك بطريق اولاد صقر وتم رفع أثار الحادث من الطريق ومغادرة المصابين المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.