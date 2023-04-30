وكيل "صحة مطروح" يتابع العمل بوحدة قلب الأطفال بالمستشفى العام

تابع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، العمل بوحدة قلب الأطفال بمستشفى مطروح العام، والإطمئنان على عدم وجود أى معوقات بالوحدة.

جاء ذلك فى إطار حرص واهتمام القيادة السياسية بجميع الجوانب الحياتية للمواطنين وخاصة الجانب الصحى، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

ووجه وكيل الوزارة للدكتور إسلام عاطف، بتوفير بعض التجهيزات لدعم الوحدة بصفة عاجلة وللمحافظة على تميز الأداء بها، ويأتى ذلك بعد دعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لمستشفي مطروح العام بجهاز موجات صوتية على القلب للأطفال (إيكو) من خلال المشاركة المجتمعية.

وأشار "سالم" إلى أن هذا الجهاز يشكل نقلة نوعية تضاف إلى التطوير الذى حدث بالخدمات التشخيصية والطبية داخل مستشفى مطروح العام لخدمة أطفال مطروح، لافتاً إلى أنه جرى التعاقد مع أخصائي قلب أطفال، بالإضافة إلى الكوادر الطبية الموجود حرصاً على استمرارية الخدمة.

وجرى خلال المتابعة مراجعة مؤشرات الأداء للوحدة مع الدكتورة إيمان نبيل، حيث تم عمل الأشعة لعدد ٧ حالات أمس السبت، تحت إشراف الدكتور محمود خفاجى أخصائي قلب الأطفال، واطمأن على تقديم الخدمة الطبية التشخيصية والعلاجية للأطفال.



وفى نهاية الزيارة قدم وكيل وزارة الصحة الشكر لإدارة مستشفى مطروح العام الدكتور صبرى شعبان ولفريق العمل وحثهم على تقديم مزيد من الجهد لخدمة المرضى.