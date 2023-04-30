طرح محال تجارية ووحدات ومخبز للبيع بالمزاد العلني في حدائق العاصمة

أكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أنه سيتم طرح ١٠ محال تجارية بمساحات تتراوح من (١٥م2 : ٢٨م2)، بجانب طرح ٥ وحدات مهنية وإدارية بمساحات تتراوح من (٣٤م٢ : ٥٥م٢)، بالإضافة إلى مخبز مجهز بالمعدات بمركز خدمات منطقة 6 بمساحة ( ٥٥٨م2)، للبيع بالمزاد العلني، وذلك بعد غد الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٥/٢ بمبنى جهاز مدينة حدائق العاصمة، والذى يقع بالكيلو ٤٦ طريق القاهرة/السويس.

وأضاف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، أنه تم طرح المحال بأنشطة (سوبر ماركت – صيدلية - منظفات - مطعم - ألبان - أدوات كهربائية - حدايد وبويات - خضروات وفاكهة - تنظيف وكى ملابس - فطاطرى وحلواني - طيور حية - جزار - عطارة وعلافة - مجمدات - مخبوزات – حلاق – كوافير..)، كما تم طرح الوحدات بأنشطة ( عيادة - محام – محاسب - تأجير سيارات..)، وغيرها من الأنشطة التى يحتاجها سكان المدينة، وتسهم في توفير فرص عمل ولزيادة نسبة الإشغال بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة أن كراسة الشروط متاحة بإدارة العطاءات والعقود بالجهاز فى المواعيد الرسمية لجهاز المدينة، مضيفاً أنه بالنسبة لشروط دخول المزاد للوحدات الإدارية والمهنية يتم سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 10 اَلاف جنيه لكل وحدة إدارية و مهنية، ويتم استكمال سداد نسبة (25 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.

وقال: بالنسبة للمحال التجارية يتم سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 25 ألف جنيه لكل محل تجاري ويتم استكمال سداد نسبة ( 10 % + 1% مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد، لافتاً إلى أنه بالنسبة للمخبز المجهز بالمعدات يتم سداد تأمين دخول المزاد مبلغ 100 ألف جنيه، ويتم استكمال سداد نسبة ( 10 % + 1 % مصاريف إدارية + 0.5 % لصالح مجلس الأمناء ) من القيمة البيعية الراسي بها المزاد فور رسو المزاد.