عقب تسجيله مستويات تاريخية.. كيف تتعامل مع تطورات سوق الذهب؟

قدمت منصة جولد بيليون عدد من النصائح للمستهلكين للتعامل مع تطورات سوق الذهب في مصر خلال الفترة الحالية والتي جاء من بينها التالي:

_ لا ننصح بالشراء بكل السيولة المتوفرة حول الأسعار الحالية فمن الأرجح أن تشهد أسعار الذهب عمليات تراجع للتصحيح وجنى أرباح لذلك افضل لك أن تتنتظر التراجع المرتقب أفضل من الشراء بالسيولة كاملة من قمة الأسعار الحالية

_ الذهب يعد أفضل وسيلة للتحوط فى الوقت الراهن فى ظل عدم وجود بدائل إستثمارية حقيقية تناسب من هم متوسطي الدخل

_ دائما أستشير مختصين و ابتعد تماما عن إتخاذ قرار بناء علي السوشيال ميديا وسياسة القطيع

_ كل الأسعار والمستويات متاحة طالما لم تتغير الظروف بمعني ادق فى وقت ما كان 2000 جنيها للجرام مستهدف صعب جدا وحاليا رقم 3000 جنيها للجرام أصبح سعر مستهدف للذهب فى الأجل القريب فطالما لم تتغير الظروف التي ساهمت فى رفع السعر.

_ الذهب إدخار وليس استثمار لأنه لا يدر عائد هو تحوط من تقلب سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة فعلى سبيل المثال فى حال اشتريت عقار يصبح ادخار انما اذا قمت بإيجاره اصبح استثمار لانه يدر عليك عائد بالإضافة إلى الارتفاع الطبيعي فى سعر العقار.

_ لا ننصح بمتابعة الأسعار بشكل يومي، فى تلك الحالة تحولت من شخص يدخر مالة إلى مضارب يتابع تغير الأسعار ولما فى ذلك من تأثير سلبى على قرارتك حيث أن طبيعة الأسواق هى التذبذب بين الارتفاع والهبوط و فقد يؤثر ذلك على قرارات المستهلكين أو يجعلك تتخذ قرار سريع دون دراسة خوفا من خساره محتملة.

_ التنويع دائما خيار جيد حيث أن اتخاذك لقرار بالإستثمار او الإدخار فى أداه واحده أي أنك تراهن تماما على إرتفاع السعر بكل ما توفر لديك ففي حال كنت مخطئ أصبح موقفك صعب جدا

_ بسبب توفر سبائك بوزن صغير جدا بداية من ربع جرام أصبح من السهل المضاربة وليس الإدخار ولا نري بأن الطلب على الذهب أمر غير طبيعي ولكن هو مبالغ فية من وجهه نظرنا بسبب المضاربة بمعني أدق أصبح من السهل الحصول على سبيكة مقابل مبلغ متوفر مع الغالبية فمع توقعات بمواصلة الإرتفاع يوميا خلق حاله قويه من الطلب غير المبرر وهو ما رفع السعر بشكل غير منطقي.