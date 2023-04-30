محافظ مطروح يهنئ الرئيس بعيد العمال

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

جاء نص برقية التهنئة: السيد الرئيس عبدالفتاح السيسـي رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني ويشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد العمال، سائلين الله تعالى أن يرعاكم لتواصلوا بعطائكم الموصول مسيرة نهضتنا الحضارية في شتى آفاق التنمية وتقدمنا السياسي والاقتصادي فخورين بجهودكم الموفورة والعظيمة والمخلصة في بناء مصر الحديثة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بسواعد أبناءها وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، داعمين و مؤازرين قراراتكم الحكيمة لتتخطى مصرنا الغالية كافـــة المحـن نحــو التقــدم و الازدهــار.



متعكم الله بموفور الصحة و العافية و سدد على طريق الخير خطاكم ودمتم لمصرنا الغالية قائداً عظيماً

وكل عام و سيادتكم و مصر بخير.



كما بعث محافظ مطروح برقية تهنئة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وحسن شحاته وزير القوى العاملة، بهذه المناسبة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية ويجعلها دائما في تقدم وازدهار بسواعد أبناءها وعزيمتهم الوطنية المخلصة من أجل البناء والتنمية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.