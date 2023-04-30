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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات الأحد

البورصة
البورصة
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ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات اليوم الاحد - اول جلسات الاسبوع، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 17,929.74 نقطة.

وارتفع ايضا مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3,100.61 نقطة، وكذلك المؤشر "EGX100" هو الأخر بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 4,713.85 نقطة.       

كما صعد مؤشر EGX50 بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 3,187.58 نقطة، وكذلك مؤشر EGX30capped بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 21,521.43 نقطة.

وارتفع أيضا مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.9%، مسجلا 7,469.3 نقطة، وكذلك مؤشر EGX ESG بنسبة 1.2% وصولا لمستوي 2,966.24 نقطة.

البورصة مستهل التعاملات