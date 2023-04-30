البرلمان يناقش مشروع قانون حماية المخطوطات.. اليوم

يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد الجلسة العامة لمجلس النواب، بعد إجازة عيد الفطر المبارك اليوم الأحد الموافق 30 من شهر أبريل الجاري.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة مناقشة بعض مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة وأخذ الموافقة النهائية عليها .

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

-مشروع القانون المقدم من النائب أحمد السجيني (وأكثر من 10 من أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب.

- مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.

