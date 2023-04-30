أشرف يوسف يكشف أهم مشروعات الكهرباء في شمال سيناء.. فيديو

قال المهندس أشرف يوسف، رئيس قطاع الإنتاج بشركة شرق الدلتا، إنّ أهم المشروعات التي تمت في المرحلة الثانية بمدينة محافظة شمال سيناء نقل وحدتين غازيتين من محطة دمياط المركبة إلى محطة العريش البخارية، وقدرة كل واحدة 125 ميجا وات بإجمالي 250 ميجا وات.

وأضاف يوسف، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "محطة العريش الحالية تنتج 55 ميجا وات، وبالتالي نجد أننا أضفنا 5 أضعاف طاقة المحطة الحالية، وهناك مشروع ثانٍ يقام في شمال سيناء، حيث جرى إنشاء محطة المساعيد ومحطة الشيخ زويد".

وتابع رئيس قطاع الإنتاج بشركة شرق الدلتا: "الوضع كان سيئا، فعندما كان تحدث مشكلة في انقطاع الدوائر الكهربية نتيجة الأعمال الإرهابية أو الأعطال الفنية كانت أكبر قدرة لدينا 55 ميجا وات، وبالتالي، فإن احمال العريش في الفترة الأخيرة بلغت 90 ميجا وات، كانت تتعرض مناطق كثيرة في العريش للظلام التام".

وتابع: "قدرة وحدة واحدة 125 ميجا وات بينما إجمالي الأحمال 90 ميجا وات، وبالتالي فإن الوحدة يمكنها تغطية العريش كلها، حصل منذ فترة بسيطة انقطاع للدوائر، وتم بنجاح تغذية مدينة العريش بالكامل من خلال محطة العريش الغازية، نخطط للمستقبل من أجل المشروعات الجديدة".

