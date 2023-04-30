تفاصيل إصابة محمد شريف أمام الرجاء وموقفه من مباراة السوبر

كشف مصدر بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، التي اشتكى منها خلال مباراة الرجاء المغربي التي أقيمت أمس السبت، على استاد محمد الخامس في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال المصدر لـ"البوابة نيوز" إن محمد شريف اشتكى من آلام في الظهر قبل مواجهة الرجاء وخاض المباراة بعد تناول بعض المسكنات.

وأضاف المصدر أن “شريف” خضع لفحص طبي وتلقى بعض المسكنات بعد اللقاء بسبب تجدد آلام الظهر.

وعن موقف المهاجم الدولي من لقاء السوبر أمام الزمالك أكد المصدر أن محمد شريف سيحصل على راحة من التدريبات خلال اليومين المقبلين وسيخوض برنامج تأهيلي من أجل اللحاق بالمباراة.

وشارك محمد شريف بديلا في الدقيقة الـ58، بدلا من محمود عبد المنعم "كهربا"، وأكمل المباراة حتى نهايتها.

وتأهل الأهلي لنصف نهائي دوري الأبطال بعدما فرض التعادل السلبي على الرجاء في المغرب عقب الفوز ذهابا 2-0.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل فى السوبر المصري، على استاد محمد بن زايد، في العاصمة الإماراتية أبوظبي