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الأحد 30 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الصومالي ينفذ عملية عسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي
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نفذ الجيش الصومالي عملية عسكرية ضد معاقل حركة الشباب في محافظة شبيلي الوسطى جنوب شرق الصومال.

وذكر الجيش الصومالي -في بيان أوردته وكالة الأنباء الصومالية- أن العملية جاءت بالتعاون مع المقاومة الشعبية لمطاردة عناصر الحركة في منطقة “عيل علي غسلي” في محافظة شبيلي الوسطى.

وأضاف أن القوات المشتركة نجحت في تدمير قواعد الحركة، وتقوم بعمليات تمشيط واسعة لتعقب عناصر الحركة..

جدير بالذكر أن القوات الصومالية تخوض منذ أكثر من عقد من الزمن معارك ضد عناصر حركة الشباب، التي تبنت العديد من الهجمات التي أودت بحياة المئات من المدنيين وعناصر الأمن، ونجحت في غضون أشهر في استعادة مناطق عدة في وسط الصومال من الحركة.

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