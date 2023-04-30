رئيس مجلس الدوما الروسي: ديناميكيات العلاقات بين روسيا وكوبا يضمنها رئيسا البلدين

الأحد 30/أبريل/2023 - 10:06 ص

أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن ديناميكيات العلاقات بين روسيا وكوبا اليوم يضمنها رئيسا البلدين.

وقال فولودين، خلال لقائه برئيس الجمعية الوطنية في كوبا، خوان إستيبان لازو هيرنانديز، إن "الديناميكيات الحالية للعلاقات يضمنها في كثير من النواحي رؤساؤنا"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" اليوم الأحد.

وأضاف أنه "يتعين على البرلمانات بذل قصارى جهدها لتطوير التعاون والعلاقات ذات المنفعة المتبادلة وزيادة التجارة بين البلدين".

ودعا فولودين رئيس الجمعية الوطنية الكوبية إلى قيادة وفد من البرلمان الكوبي، وزيارة روسيا خلال انعقاد المؤتمر البرلماني الدولي، (روسيا.. أمريكا اللاتينية) المقرر نهاية سبتمبر القادم.

يذكر أن رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين يجري في هافانا مباحثات مع المسئولين الكوبيين تتعلق بتطوير العلاقات والتعاون بين روسيا وكوبا، كما يناقش الدعم التشريعي في مجال التمويل والاستثمار والطاقة والتعليم والسياحة.