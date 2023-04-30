تشارلز الثالث ينوي ارتداء ثياب جده جورج السادس أثناء تتويجه ملكا

أعلن قصر بكنجهام ببريطانيا عن ارتداء الملك تشارلز خلال تتويجه لثياب جده الملك جورج السادس أثناء تتويجه عام 1937، وهى عبارة عن ثيابا مخملية من الحرير القرمزي والأرجواني اللون، وذلك الأسبوع المقبل تحديدًا يوم السادس من مايو.

فمن المقرر تتويج تشارلز ملكًا بشكل رسمي في كنيسة وستمنستر بلندن الأسبوع المقبل في حفل يحضره رؤساء دول وشخصيات أجنبية، إذ يخلف أمه الملكة إليزابيث التي توفيت في سبتمبر الماضي.

وسيرتدي تشارلز وزوجته كاميلا مجموعتين من الثياب في حفل التتويج، وهي ثياب رسمية قرمزية عند الوصول وثياب ملكية أرجوانية عند المغادرة، وكلها ثياب إما محفوظة من ذي قبل أو مصنوعة لدى شركة حياكة الملابس القائمة في لندن منذ 334 عاما إيدي آند رافنسكروفت.

وبحسب ماورد في “سكاي نيوز”، أظهرت الصور التي نشرها القصر أعضاء من المدرسة الملكية للتطريز وهم يقومون بأعمال على ثوب مخملي قرمزي بطول عدة أقدام مع حواف من الدانتيل الذهبي من المقرر أن يرتديه تشارلز.

يواصل القصر الكشف عن تفاصيل مراسم التتويج، والتي من المقرر أن تكون أقل حجما مقارنة بتتويج إليزابيث، لكنها ستظل حافلة بالأبهة والعظمة لتعكس تقاليد تعود إلى ألف عام مضت.