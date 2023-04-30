تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات مدينتي مرسى مطروح والسلوم.. صور

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، على تكثيف الحملات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم لردع المخالفين، وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملاً.

وأوضح محافظ مطروح أن مدن ومراكز المحافظة شهدت عددا من الحملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة ضمن الموجة 21، مشيرًا إلى التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية والوحدات المحلية، ومديرية الأمن، وكافة الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بجميع مراكز المحافظة.

وناشد اللواء خالد شعيب المواطنين بعدم التعدي والشروع في البناء المخالف، مشيرا أنه سيتم متابعة ورصد حالات التعدي على أملاك الدولة عن طريق وحدة المتغيرات المكانية أول بأول وسيتم الإزالة الفورية لأية حالة تعدي في مهدها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون أي استثناءات.

ومن جانبه أوضح العميد عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تنفيذ 8 قرارات إزالة بمساحة مستردة 760 متر مربع لمباني ومنازل بدون سقف مخالفة بدون ترخيص بمنطقة الخروبة غرب المدينة؛ لتطبيق سلطة القانون لمنع أى حالات تعدى على أراضى غير مرخصة من خلال الحملة المكبرة تحت إشراف نائب رئيس المدينة ناصر النجار وإدارة تحسين البيئة وشرطة المرافق.



فيما أكد العميد عبد الغنى السماحى رئيس مدينة السلوم، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تم تنفيذ قرار إزالة لحالتين تعدى بإجمالي مساحة 250 متر مربع.

تنفيذ 10 قرارات إزالة لتعديات مدينتي مرسى مطروح والسلوم

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