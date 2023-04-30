هندسة المطرية تنظم مسابقة على مستوى الجامعات المصرية Triple S

تنظم كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر المركزية أكبر مسابقة هندسية على مستوى الجامعات المصرية ( (Triple S في نسختها السادسة تحت "شعار مصر تبتكر".

‏ وتعتبر((Triple S من أكبر المسابقات العلمية في مجالات الهندسة المختلفة، وتقام على أساس ومعايير عالمية ‏بمشاركة طلبة كليات الهندسة على مستوى المعاهد والجامعات المصرية من أقسام (الهندسة الإنشائية - الهندسة المعمارية - الهندسة الميكانيكية – ميكاترونيكس – سيارات) وذلك بهدف تعزيز روح التنافس بين الطلبة وتشجيعهم على الابتكار والإبداع وتنمية المواهب والمهارات و تقليل الفجوة بين الدراسة و الحياة العملية بعد التخرج.

وتقام المسابقة يوم الإثنين الموافق 15‏/5‏/2023 بمقر كلية الهندسة ‏بالمطرية، بدعم وزارتي التعليم العالي و الشباب و الرياضة و أسرة من أجل مصر المركزية، وتنقسم إلى عدة أقسام وهي (مسابقة تصميم و إنشاء الكباري – مسابقة المنشآت المضادة للصواريخ - مسابقة المنشآت المقاومة للزلازل – مسابقة التصميم المعماري - مسابقة الاختراعات و الابتكارات العلمية).

و يتم تقييم الفرق المشاركة عن طريق لجان التحكيم المكونة من نخبة من أساتذة الهندسة بالكلية، على أن تقدم للفائزين جوائز عينية مع دعم جميع الفرق المشاركة و تشجيعهم بتقديم شهادات التقدير و ذلك تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة للمشاركة في المسابقة.

تعقد المسابقة تحت رعاية و إشراف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام الرفاعى نائب رئيس الجامعة، وريادة الدكتور محمد حسنين ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية، الدكتور عمرو عبد الهادى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

تقام المسابقة في نسختها السادسة بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر– جامعة حلوان، رائد الأسرة الدكتور كريم همام. و تحت قيادة مؤسس المسابقة و المشرف العام دكتور محمد حلمى بكلية الهندسة بالمطرية.