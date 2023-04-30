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الأحد 30 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية يتوجه إلى عمان للمشاركة في اجتماع حول سوريا

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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يتوجه وزير الخارجية سامح شكري مساء اليوم الأحد ٣٠ إبريل الجاري إلى العاصمة الأردنية عمان للمشاركة في اجتماع اللجنة المشكلة من مصر والأردن والسعودية والعراق حول سوريا، والمنبثقة عن الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق الذي سبق عقده في جده بالمملكة العربية السعودية في ١٤ إبريل الجاري لمناقشة سبل تعزيز العمل العربي المشترك.

صرح بذلك، السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية 

هذا، ومن المقرر أن تناقش اللجنة سبل التعامل مع الأزمة السورية، بما فى ذلك تعزيز تضامن الدول العربية مع الشعب السورى الشقيق فى تجاوز محنته.

وزير الخارجية سامح شكري العاصمة الأردنية عمان الأزمة السورية