أهم الأخبار المتوقعة ليوم الأحد 30 أبريل 2023

الأحد 30/أبريل/2023 - 09:45 ص

القاهرة.. تُعقد الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي والمقرر بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

القاهرة.. يستقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في القاهرة، السفير دفع الله الحاج علي وكيل وزارة الخارجية السودانية المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان والذي سيسلم رسالة من البرهان لأبوالغيط تتعلق بتطورات الأوضاع في السودان.

طشقند.. يتوافد الناخبون الأوزبك، إلى مراكز الاقتراع؛ للتصويت على استفتاء دستور جديد لأوزبكستان؛ استكمالا لمسيرة الإصلاحات التي ينفذها الرئيس الأوزبكي شوكت ميرضيائيف نحو دعم الديمقراطية والتنمية والانفتاح على العالم؛ تحت شعار "أوزبكستان الجديدة".

الإسكندرية.. يُنظم مركز الدراسات القبطية التابع لقطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية مؤتمر "التراثان القبطي والإسلامي ومستقبل السياحة في مصر" بالتعاون مع قسم الإرشاد السياحي بكلية السياحة والفنادق جامعة الإسكندرية، برعاية الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية.

القاهرة..تختتم المنافسات النهائية على جهاز الحلق، ببطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة داخل الصالة المغطاة باستاد القاهرة خلال الفترة من 27 وحتى 30 أبريل الجاري بمشاركة منافسين من 40 دولة.

الإسكندرية.. يلتقي منتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم مع منتخب الكونغو وديا في تمام الساعة السادسة مساء، على أرضية إستاد الإسكندرية ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها فى المغرب خلال شهر يونيو المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.