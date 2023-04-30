أوكرانيا: القوات الروسية تقصف نيكوبول بالمدفعية الثقيلة

الأحد 30/أبريل/2023 - 09:27 ص

أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم دنيبروبتروفسك بجنوب أوكرانيا سيرهي ليساك، اليوم الأحد، أن القوات الروسية شنت الليلة الماضية قصفًا على منطقة نيكوبول التابعة للإقليم بالمدفعية الثقيلة.

وقال ليساك، في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية "في ليلة الأمس، قصفت القوات الروسية مدينة نيكوبول بالمدفعية الثقيلة. تم الإبلاغ عن تضرر منازل منفصلة. ظل الناس سالمين، ولكن، تضررت سبعة منازل منفصلة، بالإضافة إلى سبعة مبانٍ منزلية ودفيئة وحافلة صغيرة وسيارة خفيفة".

وأضاف المسئول الأوكراني أن خطًا لنقل الطاقة أُصيب من جراء الهجوم، بينما لم يتم تسجيل أي هجمات في باقي أحياء دنيبروبتروفسك.