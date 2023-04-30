أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 190 ألفا و510 جنود منذ بدء العملية العسكرية

الأحد 30/أبريل/2023 - 09:25 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى حوالي 190 ألفا و510 جنود، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و699 دبابة و7 آلاف و189 من المركبات المدرعة و2914 من النظم المدفعية و544 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و295 من أنظمة الدفاع الجوي و308 من الطائرات المقاتلة و294 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و842 من المركبات وخزانات وقود، بإلإضافة إلى 357 من المعدات الخاصة".