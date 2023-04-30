أوزبكستان: بدء توافد الناخبين للاستفتاء على الدستور الجديد للبلاد

الأحد 30/أبريل/2023 - 09:24 ص

بدء توافد الناخبين الأوزبك منذ الصباح الباكر الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي على مراكز الاقتراع البالغ عددها 703 10 مراكز على مستوى الجمهورية للاستفتاء على الدستور الجديد لأوزبكستان.

ويحق لـ 722ر19 مليون ناخب التصويت في الاستفتاء على الدستور الجديد من إجمالي عدد السكان 36 مليون نسمة، فضلا عن السماح لنحو 895ر307 ألف أوزبكي يعيشون خارج البلاد، أن يصوتوا في 55 لجنة انتخابية في السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسية في 39 دولة في الخارج.

وقد بدأ التصويت في مراكز الاقتراع في السفارات ومكاتب التمثيل الدبلوماسي في كل من اليابان وكوريا الجنوبية والصين وماليزيا وسنغافورة وإندونيسيا وتايلاند والهند، وقد تم إنشاء اتصال دائم بين لجنة الانتخابات المركزية وجميع الدوائر والدوائر التي تجري الاستفتاء مبكرا، وقد تم تسجيل التصويت المبكر لنحو 320ر611 ألف مواطن أوزبكي في الاستفتاء خلال الفترة من 19 إلى 26 أبريل.