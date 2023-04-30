بطريرك الإسكندرية يهنئ الرئيس بعيد العمال

اصدر الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، بيانا لتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي وقيادات الدولة بمناسبة عيد العمال.

وجاء نص البيان كالاتي..

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى عيد العمال، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا الحبيب حفظ الله مصر وشعبها العظيم".