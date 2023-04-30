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الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 30 أبريل 2023

الذهب
الذهب
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استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الأحد 30 أبريل 2023، في محلات الصاغة وذلك للأسبوع الخامس على التوالي.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 - الأعلى فئة بين الأعيرة الذهبية نحو عند  3051 جنيها للبيع و 3109 جنيهات للشراء.

بينما سجل سعر الجرام من عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة الذهبية نحو 2670 جنيها للبيع و 2720 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجرام من عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2289 جنيها للبيع و 2331 جنيها للشراء .

ووصل سعر عيار 14 - الأقل قيمة لنحو 1780 جنيها للبيع و 1813 جنيها للشراء.

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 21.36 ألف جنيه للبيع و 21.76 ألف جنيه للشراء.

وصل سعر أوقية الذهب لنحو 94.9 ألف جنيه للبيع و 96.7 ألف جنيه للشراء.

وأخيرا وصل سعر كيلو الذهب إلى 3.051 مليون جنيه للبيع و 3.11 مليون جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم