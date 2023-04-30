اليوم.. منسق عام الحوار الوطني يلتقي بمقرري اللجان لبحث خريطة الجلسات

يلتقي ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيس اللجنة الفنية للحوار، اليوم الأحد، مقرري المحاور الثلاثة "السياسي والاقتصادي والاجتماعي".

ويشارك في هذا الاجتماع مقررون ومقررون مساعدون من ١٩ لجنة لبحث ترتيب الجلسات حسب أهمية الموضوعات التي تتعلق بحياة المواطنين بشكل عاجل.

ومن المقرر إعلان عن خريطة الجلسات يوم ٣ مايو بالجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

وكان قد عقد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، اجتماعًا أمس، بحضور رئيس الأمانة الفنية للحوار المستشار محمود فوزي، مع مجموعة من رموز وقيادات العمل السياسي والإعلامي بمصر ضمت: د.عمرو حمزاوي، ود. رائد سلامة، وياسر الهواري، وخالد تليمة، ومصطفى شوقي، وأحمد ماهر، وسوزان حرفي، ود. باسل عادل، وحسام على، وتامر سحاب، وخالد عبد العزيز شعبان، وعمرو إمام، وعمرو الوزيري، وعمرو عز، وهيثم الحريري.

وأشار المشاركون في بيان لهم، إلى أنه انطلاقا من كل ما سبق نؤسس تلك البداية الجديدة وكامل التفاتنا نحو الخروج من مأزق ضيق الحالة الاقتصادية وغلاء المعيشة وأزمة كل بيت مصري.

كما أكدوا أن الإصلاح السياسي وتعزيز دولة المؤسسات والرقابة المتبادلة وتوازن السلطات هو السبيل الوحيد للتأسيس لصالح المواطن والدولة وتستعيد لمصر صورتها ومكانتها على كافة الأصعدة كدولة ذات حضارة عظيمة تنتوي استعادتها.