فيديو| العملية الشاملة "سيناء 2018".. جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد ، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "العملية الشاملة "سيناء 2018".. جهود القوات المسلحة في مكافحة الإرهاب".

وذكر التقرير، أن الإرهاب كان أحد أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، لذلك قدمت القوات المسلحة ورجال الشرطة بمساعدة قبائل سيناء جهودا كبيرة من أجل القضاء تماما على الإرهاب وتجفيف منابعه.

الخطة والمشروعات التنموية لم تكن لتأخذ مكانها على الأرض دون توفير الأمن والمواجهات الحاسمة لمحاولات زرع التنظيمات المتطرفة التي أرادت السيطرة على سيناء لفصلها عن الوطن الأم، لكن قواتنا المسلحة الباسلة كانت لهم بالمرصاد ونجحت خلال تلك السنوات وبالتعاون مع قوات الشرطة في التصدي لهذه المؤامرات وإحباط الكثير من هذه المخططات.

وشهدت سيناءُ خلال السنوات الماضية تنفيذ عدة عمليات عسكرية كان من أبرزها العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018" وقبلها عملية حق الشهيد بمراحلها الثلاثة، والتي بدأت في 7 سبتمبر من عام 2015 بمناطق رفح والشيخ زويد والعريش للقضاء على العناصر الإرهابية بتلك المناطق، كما جرى تنفيذ عمليات تطهير منطقة جبل الحلال.

وأعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي إشارة البدء للعملية الشاملة سيناء 2018 في التاسع من فبراير لعام 2018 في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية.

