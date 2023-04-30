مطران السريان الكاثوليك بالفاتيكان عن زيارة البابا تواضروس: "الإخوة شيء رائع"

قال رامي قبلان، المعتمد البطريركي للسريان الكاثوليك لدى الڤاتيكان والزائر الرسولي في أوروبا، إن زيارة البابا تواضروس هي الزيارة الثانية لإيطاليا، حيث كانت أول مرة ليبارك للبابا فرنسيس بمناسبة جلوسه على كرسي الباباوية في روما.

وقال قبلان لـ"البوابة نيوز": الزيارة دائما تأتي بشكل عام خاصة الشرقيين خاصة الكنائس الخلقدونيه ودائما اللقاء يكون بين الإخوة شيء رائع، فهي زيارة من أخ في الشرق إلى أخوة في الغرب.

وتابع: أن البابا يدرك تماما اهمية هذه الزياره فهذا حدث استثنائي ، ويعد اللقاء هو الثالث لفرنسيس وتواضروس الثاني، إذ سبق أن التقيا عام 2013 بالفاتيكان، وأيضاً في عام 2017 بالقاهرة وكانت الزيارة هي الثانية لمصر بعد 17 عاماً على زيارة البابا يوحنا بولس الثاني.