خفر السواحل الفلبيني: فقدان أربعة أشخاص بعد غرق يخت في منطقة "توباتاها"

الأحد 30/أبريل/2023 - 09:01 ص

قال خفر السواحل الفلبيني صباح اليوم/الأحد/ إن أربعة أشخاص على الأقل قد فقدوا بعد غرق يخت في منطقة "توباتاها" بمقاطعة "بالاوان".

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن قوات خفر السواحل وعدد من الوكالات والوحدات الأخرى، تمكنت من إنقاذ 28 شخصا من على متن اليخت "إم واي دريم كيبر"، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ التي تضم قوارب غطس جارية في الوقت الحالي.

وقد غادر اليخت "إم واي دريم كيبر" منطقة "سان ريمجيو" في مدينة "سيبو" في الساعة 4 مساء يوم الخميس الماضي ووصل إلى منطقة "توباتا ريف" في حوالي الساعة 10 مساء يوم أمس (السبت).

وفي حوالي الساعة 49ر6 صباحا، تلقى مركز قيادة خفر السواحل بمقاطعة "بالاوان" معلومات تفيد بغرق اليخت، وذلك وفقا للبيان الصادر عن خفر السواحل الفلبيني، ولم تذكر السلطات بعد الظروف التي أدت إلى غرق هذا اليخت.