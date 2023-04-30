ads
الأحد 30 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

تعرف على تفاصيل مبادرة "صنع بأيادي سيدات الروضة".. فيديو

مبادرة صنع بأيدي
مبادرة " صنع بأيدي سيدات الروضة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بمجرد مرورك من أمام خيمة الحرف اليدوية في قرية الروضة ستجد لوحة فنية بألوان مبهجة متنوعة تلفت انتباهك، كما ستلاحظ سرعة وفن وحرفية سيدات الروضة في إنتاج السجاد والمفروشات الأرضية، حيث يتم تدريب أهالي القرية وتجهيزهم وتعليمهم بهدف إعادة إحياء التراث السيناوي وحتى ينتجوا منتجات تكون مصدر دخل لهم ولأطفالهم عن طريق مبادرة صنع بأيادي سيدات الروضة.
واستعرض مراسل التليفزيون المصري في حلقة اليوم من برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تفاصيل مبادرة "صنع بأيادي سيدات الروضة".
وقالت إحدى السيدات: "هذه الصناعة تنتمي لأجدادنا، بنشتغل بضمير، نعبر عن فن أجدادنا، ومنتجات سيناء تتميز عن أي منتجات أخرى، لأن المرأة السيناوية تحب أن يكون لديها كيان وتحصل على دخل وألا تكتفي بالبقاء في المنزل". 
وقالت سيدة أخرى: "سيدات سيناء يصنعن السجاد السيناوي، والجمعية تساعدنا في هذا الأمر، نقوم بعمل الخيط والنسيج".
 

احياء التراث التراث السيناوي برنامج صباح الخير يا مصر قرية الروضة مبادرة صنع بأيدي سيدات الروضة