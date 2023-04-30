بطولات وتضحيات الشهداء لاستعادة الأمن بأرض الفيروز "فيديو"

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الأحد، تقريرا تليفزيونيا بعنوان "بطولات وتضحيات الشهداء لاستعادة الأمن لأرض الفيروز".

خلال 10 سنوات كانت سيناء على موعد مع البطولة في مواجهة تنظيمات إرهابية سعت إلى عزل سيناء لكن رجال القوات المسلحة والشرطة ومعهم أهالي سيناء تصدوا للإرهاب بدماء الشهداء والمصابين لتظل شاهدة على قدرة الشعب المصري على مواجهة التحديات والصمود.

وبلغ عدد الشهداء الذين سقطوا خلال المواجهة مع الإرهاب منذ عام 2013 حتى عام 2022 أكثر من 3277 شهيدا، بالإضافة إلى 12208 مصابين وهم من قال عنهم الرئيس عبدالفتاح السيسي "لما بقول سقوط 3277 شهيدا يعني إن 3277 أسرة مصرية تتألم وستتألم، دفعوا التمن عشان البلد تعيش".

وجاءت زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لسيناء ولقائه بجنود وأبطال القوات المسلحة من مقاتلي قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلي الجيشين الثاني والثالث الميدانيين في يوم نصر العاشر من رمضان والذي يمثل عيدا للشعب المصري، إضافة إلى تطهير سيناء من الإرهاب.

