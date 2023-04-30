الدفاع النمساوية: تطوير استراتيجية أمنية جديدة للاستثمار فى أنظمة الذكاء الاصطناعي

أكدت وزيرة الدفاع النمساوية كلوديا تانر أن القوات المسلحة سوف تزيد الاستثمار في أنظمة الذكاء الاصطناعي لافتة الى انه سيتم تطوير استراتيجية أمنية جديدة للنمسا على أساس هذه الأنظمة.

وذكرت الوزيرة النمساوية - في تصريح السبت - أن الأمن العسكري سيظل بعيدا عن الخلافات والصراعات السياسية للأحزاب، لافتة إلى اتفاق الأحزاب على اختلاف توجهاتها على ضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

وأضافت أنه في حرب أوكرانيا؛ يتم استخدام الذكاء الاصطناعي بالفعل في ساحة المعركة وتريد النمسا أيضًا التعامل مع هذه المسألة، مشيرة إلى أن ميزانية الجيش زادت مؤخرا ثلاث مرات.

ولفتت إلى أن خطة التنمية والتحديث في القوات المسلحة النمساوية تمتد حتى عام 2032 وهو أبعد من فترة تشريعية واحدة.