اليوم.. مؤتمر تشخيص وعلاج الأمراض الجلدية والتناسلية بطب المنوفية

يعقد قسم الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة المنوفية مؤتمره السنوي الثاني، تحت رعاية الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة، والدكتورة نانسي أسعد لشئون التعليم والطلاب، والدكتور صبحي شرف لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الرحمن السباعي عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، وبرئاسة الدكتور محمد عبد الواحد رئيس القسم وذلك اليوم الأحد، تحت عنوان "الجـديد فـي علاج الأمراض الجلدية والتناسلية".

أشار الدكتور محمد عبد الواحد رئيس قسم الأمراض الجلدية والتناسلية ورئيس المؤتمر إلى أنه سيتم عقد 3 ورش عمل علمية خلال المؤتمر، كما سيتم مناقشة 12 محاضرة وبحثًا جديدًا حول أحدث علاجات الأمراض الجلدية والتناسلية بحضور عدد كبير من أساتذة الأمراض الجلدية والتناسلية بالجامعات المصرية ووزارة الصحة والتأمين الصحي.