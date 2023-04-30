بالفيديو.. طفل أمريكي ينقذ حافلة مليئة بالتلاميذ

الأحد 30/أبريل/2023 - 07:31 ص

أصبح طفل أميركي حديث المواقع الاجتماعية وتحول إلى "البطل الصغير"، بعد تدخله الشجاع لإيقاف حافلة مدرسية على طريق مزدحم، إثر إغماء سائقتها.

ونال «ديلون ريفز»، البالغ من العمر 13 عاما، الثناء على "تصرفه الاستثنائي والشجاع"، بعد إنقاذه حافلة مدرسية كانت تقل عشرات الأطفال في منطقة ديترويت في ميشيغان الأميركية، جاء ذلك حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز» عربية.

(warning: distressing) A Michigan 7th grader is being hailed as a hero after he stopped a school bus carrying himself and 60+ other students when its driver lost consciousness.



CCTV footage shows Dillon Reeves taking action just seconds before a tragedy could have occurred. pic.twitter.com/lDKh8zOO17 — NowThis (@nowthisnews) April 29، 2023

ويظهر الفيديو، الذي صورته كاميرا مراقبة يوم الأربعاء الماضي، لحظة إغماء السائقة، ونهوض المراهق من مقعده للسيطرة على مقود الحافلة، التي كان على متنها نحو 70 طفلا في طريق مزدحم.

وتمكن ديلون من إيقاف المركبة في منتصف الطريق باستخدام فرامل اليد، حسب ما كشف المسؤول عن المدارس الرسمية في المنطقة، روبرت ليفرنوا.

ويسمع في الفيديو التلاميذ وهم يصرخون من الخوف، بينما يتولى ريفز السيطرة على الحافلة ويطلب منهم الاتصال برقم هيئة الإنقاذ في حالات الطوارئ.

وقال ليفرنوا: "خلال 35 عاما من التعليم، كان هذا تصرفا غير عادي.. تصرف شجاع ونضج من جانب الطفل".

من جهته، ذكر والد ديلون: "حصلنا على بطل صغير"، وأضاف مازحا: "إنه سائق جيد".

يشار إلى أنه تم نقل سائقة الحافلة إلى المستشفى لتلقي العلاج.